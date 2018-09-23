    • / رياضة

    رياضة


    صبائل يتعادل مع صباح

    ٢٣.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٥‎٦]

    باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

    تعادل صبائل باكو مع ضيفه صباح باكو تعادلا سلبيا في الجولة الخامسة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 17 المنظمة على ملعب بائل أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم حمزة زادة أمام 1000 مشجع.

    وعاقب الحكم لاعبا من صبائل ولاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :صبائل يتعادل مع صباح
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٥‎٨]
    زيرة ينهزم أمام نفطجي
    ٢٢.٠٩.٢٠١٨ [٠٠:٤٨]
    قراباغ الرديف ادرك التعادل مع شوالان ضيفه
    ٢٢.٠٩.٢٠١٨ [٠٠:٣٩]
    نفطجي الرديف يتغلب على طوران طاووس
    ٢٢.٠٩.٢٠١٨ [٠٠:٢٣]
    قراداغ لوكباتان يتعادل سلبيا مع صباح الرديف
    صبائل يتعادل مع صباح صبائل يتعادل مع صباح