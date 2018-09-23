صبائل يتعادل مع صباح

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

تعادل صبائل باكو مع ضيفه صباح باكو تعادلا سلبيا في الجولة الخامسة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 17 المنظمة على ملعب بائل أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم حمزة زادة أمام 1000 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من صبائل ولاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الشوط الثاني.