زيرة ينهزم أمام نفطجي

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

انهزم زيرة باكو أمام ضيفه نفطجي باكو بهدف مقابل مثليه في الجولة الخامسة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 18 المنظمة على ملعب دالغة أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم جباروف أمام 600 مشجع.

وفتح الحساب عباسوف د6 لصالح الضيف ورد عليه ديلان د33 وجاء هدف الفوز من طرف باراتسكي د52.

وعاقب الحكم لاعبين من زيرة و3 لاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي الاحتجاج على قرار الحكم وعدم مراعاة مسافة مطلوبة.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار ما برح نفطجي يتصدر ترتيب الاندية برصيد 13 نقطة فيما تجمد رصيد زيرة عند نقطة واحدة بالمركز الثامن الاخير.