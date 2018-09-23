قوات الاحتلال الأرميني يخل بالهدنة 96 مرة خلال اليوم

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

أخلت قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف اطلاق النار خلال اليوم 96 مرة باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من مختلف اتجاهات خط التماس.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني الواقعة في قايماقلي وقوشجي أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على قرية دوفيخ ومرتفعات في محافظة نويمبريان الارمينية وبمرتفعات محافظة إيجيفان الارمينية والواقعة في قرى أغدام وأسريك جيرداخان وقرالار لمحافظة طاووس الاذربيجانية عن مواقع الاحتلال الارميني بقريتي موسيسقيخ وتشيناري ومرتفعات بمحافظة برد الارمينية والواقعة في مرتفعات بمحافظة جدابيك الاذربيجانية عن مواقع الاحتلال الارميني بمرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية.

كما استهدفت قوات الاحتلال الأرميني من مواقعها المرابطة بقريتي جويارخ وياريمجة المحتلتين لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نمرلي وتقي بيكلي وباش قرْوَنْد وجواهرلي وعابدين لي ومرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وبقرية كوروباتكينو المحتلة لمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وبقرى أشاغي أويس علي وقوبو ديلاغاردا وقَرْوَنْد وقورقان وكرد لار المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وبقريتي نوزكار ومهدي لي المحتلتين لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وجبرائيل الأذربيجانية بطلقات نارية مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.