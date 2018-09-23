باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج حل سومغايت ضيفا على كشلة باكو في الجولة الخامسة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج ان الحساب في المباراة فتحه ألخصوف د44 لصالح صاحب الارض ولكن الضيف رد عليه مرتين من طرفي تقييف د47 واسماعيلوف د67 ليظفر الفوز الثمين خارج ارضه. وبهذا الفوز رفع سومغايت رصيده الى 7 نقاط ليشاطر قراباغ اغدام وصبائل باكو المراكز الـ3-5 بينما تجمد رصيد كشلة عند نقطة واحدة بالمركز السابع.

AZERTAG.AZ : دوري الممتاز: سومغايت يتغلب على كشلة مضيفه

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