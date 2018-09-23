دوري الممتاز: قراباغ يسحق غابالا

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الخامسة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج ان المباراة الرئيسية للجولة نظمت في ملعب اذرسون ارينا في باكو بين قراباغ أغدام وغابالا.

وفتح الحساب النادي الاغدامي من جانب عبد الله د31 فيما ضاعف الحساب عبد الله يف د45.

وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثالث ديلارج بمهاراته الشخصية ليسقط مدافعين اثنين من اللعب. وفي د72 سجل عبد الله هدفه الثاني والرابع لناديه قراباغ. ولم يستطع غابالا سوى تسجيل هدف حفظ ماء الوجه د89 من طرف راسم.

وبهذه النتيجة ارتفع قراباغ اغدام الى المركز الثاني برصيد 10 نقاط فيما تراجع غابالا الى المركز السادس برصيد 4 نقاط.