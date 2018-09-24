اجتماع وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في نيويورك

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سيجتمع وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني إلمار محمدياروف وزوهراب مناتساكانيان بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 26 سبتمبر على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه كما سيشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنجي كاسبشيك.

وستتم مناقشة المفاوضات حول تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني خلال الاجتماع.