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    سياسة


    رئيس منغوليا يصل في زيارة عمل إلى أذربيجان

    ٢٤.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٢٧]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل رئيس منغوليا خالتماكي باتولقا اليوم في زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تقديرا للضيف الرفيع المستوى.

    وكان في استقبال رئيس منغوليا خالتماكي باتولقا في المطار وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني آزاد رحيموف وكبار مسئولين آخرين.

    AZERTAG.AZ :رئيس منغوليا يصل في زيارة عمل إلى أذربيجان
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