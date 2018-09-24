طهران، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) قام وزير الداخلية الأذربيجاني الجنرال رامل أوسوبوف اليوم بزيارة إلى إيران. أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير الأذربيجاني اجتمع مع وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. تمت مناقشة آفاق العلاقات المتبادلة والمكافحة المشتركة لتهريب المخدرات والإرهاب الدولي خلال الاجتماعات. ومن المتوقع أن يلتقي الجنرال رامل أوسوبوف مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الاستخبارات سيد محمود علوي.

AZERTAG.AZ : وزير الداخلية الأذربيجاني في إيران

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