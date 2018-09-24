باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج). ستشارك في معرض معرض "آديكس 2018" الدولي الاذربيجاني للإنتاج الحربي 224 شركة من 29 بلدا. سيقام المعرض في فترة ما بين 25-27 سبتمبر بمركز باكو للمعارض. أفادت وكالة أذرتاج ان وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية تنظم هذا المعرض.

AZERTAG.AZ : 224 شركة من 29 بلدا تشارك في معرض "آديكس 2018" الدولي الاذربيجاني للإنتاج الحربي

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