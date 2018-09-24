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    224 شركة من 29 بلدا تشارك في معرض "آديكس 2018" الدولي الاذربيجاني للإنتاج الحربي

    ٢٤.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج).

    ستشارك في معرض معرض "آديكس 2018" الدولي الاذربيجاني للإنتاج الحربي 224 شركة من 29 بلدا. سيقام المعرض في فترة ما بين 25-27 سبتمبر بمركز باكو للمعارض.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية تنظم هذا المعرض.

    AZERTAG.AZ :224 شركة من 29 بلدا تشارك في معرض "آديكس 2018" الدولي الاذربيجاني للإنتاج الحربي
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    224 شركة من 29 بلدا تشارك في معرض "آديكس 2018" الدولي الاذربيجاني للإنتاج الحربي 224 شركة من 29 بلدا تشارك في معرض "آديكس 2018" الدولي الاذربيجاني للإنتاج الحربي