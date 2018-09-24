باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج). أفادت وكالة أذرتاج ان نائب وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني يحيى موسايف قال في تصريحه الصحفي اليوم ان الوزارة تشهد ارتفاع حجم بيع منتجاتها، خاصة الأسلحة الآلية النارية. وأضاف موساي فان أذربيجان تبيع الأسلحة أساسا لبلدان آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

AZERTAG.AZ : زيادة حجم بيع منتجات وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية

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