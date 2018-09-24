كوريا الجنوبية أوقفت شراء النفط الخام من ايران

باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج).

توقفت كوريا الجنوبية عن شراء النفط الخام من إيران منذ شهر يونيو، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عما بثته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية من بيان وزارة النفط الإيرانية. يقال ان هذا في أعقاب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، اليوم الأحد، عن كسرى نوري المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية قوله "على مدى نحو ثلاثة أشهر متعاقبة، لم تستورد كوريا الجنوبية أي نفط من إيران".

أعلنت وزارة النفط الإيرانية ان كوريا الجنوبية أول دولة توقف واردات النفط من إيران كلياً في أعقاب العقوبات الأميركية على إيران.

يشار الى ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده في مايو الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015. وأعاد ترامب فرض العقوبات الاقتصادية التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.