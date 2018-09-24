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    لقاء بين رئيسي أذربيجان ومنغوليا

    ٢٤.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٠]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس منغوليا خالتماكي باتولقا وذلك في إطار زيارة العمل إلى أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة استقبل رئيس منغوليا.

    والتقطت صورة فوتوغرافية للرئيسين إلهام علييف وخالتماكي باتولقا.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين رئيسي أذربيجان ومنغوليا
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