وزراء الخارجية العرب يجتمعون مع الممثل الخاص للأمم المتحدة

القاهرة، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا في نيويورك.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزراء الخارجية تبادلوا الآراء حول تفعيل الدور المشترك للدول العربية في تسوية مختلف الأزمات في المنطقة.

كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع على آخر تطورات الأوضاع في سوريا.