بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان ومونتنغرو

باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع وزير الدفاع لمونتينغرو بريدغراد بوشكوفيتس والوفد المرافق له الوافدين إلى باكو للمشاركة في معرض "آديكس 2018" الثالث الدولي للإنتاج الحربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الطرفين أشادا في اللقاء بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرين إلى وجود إمكانيات جيدة لتوسيع التعاون في المجال العسكري وفي المجالات العديدة بين أذربيجان ومونتينغرو.

قال وزير الدفاع لمونتينغرو ان العلاقات بين الدولتين قائمة على الصداقة المتينة وان بلاده شريك مهم لاذربيجان مشيرا الى أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات في توسيع التعاون في المجال العسكري.

ثم أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول قضايا الامن الدولي والإقليمي وسبل تعزيز التعاون في مجال التعاون العسكري.