باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج). اتفقت شركة البترول التركية (TPAO) وشركة Rowan Companies PLC الأمريكية حول الحصول على منصتين للتنقيب عن البئرين الاستكشافيتين في البحر الأبيض المتوسط. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة روان الأمريكية أن الطرفين وقعا على معاهدة حول تزويد منصتين للتنقيب عن البئرين في البحر الأبيض. ستسري هذه المعاهدة في نهاية هذا العام وبموجبها ستعمل المنصتين المدعوتين بـاسم "روان نورفي" في البحر الأبيض المتوسط لمدة 100-140 يوم.

AZERTAG.AZ : اتفاق بين شركة البترول التركية وروان الأمريكية حول التنقيب الاستكشافي في البحر الأبيض

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده