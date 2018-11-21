القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 27 مرة

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 27 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرى أيقيبار وموسيسقخ وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى علي بكلي وأغدام وقارالار بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قويالي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى طاغي بكلي وباش قروند ونوروزلو ويوسفجانلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية أشاغي ويسلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.