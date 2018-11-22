حجم النفط والمكثفات المصدر من محطة سنغاتشال في العام الجاري

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 211 مليون برميل من النفط والمكثفات من محطة سنغاتشال خلال العام الجاري ومن جملتها نحو 189 مليون برميل عبر خط باكو – تفليس – جيهان وأكثر من 21 مليون برميل عبر الخط الغربي للتصدير وحوالي 1.2 مليون برميل عبر السكك الحديدية.

قالت بي بي أذربيجان في تصريح لوكالة أذرتاج إن حجم تصدير الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في العام الماضي وصل إلى 28.4 مليون متر مكعب معياري يوميا متوسطا.