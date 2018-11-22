باكو تستضيف مؤتمر التمويل الأصغر الأذربيجاني التاسع

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

بدأت أعمال مؤتمر التمويل الأصغر الأذربيجاني التاسع باسم "لنحقق الفرص من اجل التنمية المستدامة" بتنظيم جمعية التمويل الأصغر الأذربيجانية في 22 نوفمبر اليوم في باكو ويستغرق يومين. وجرى على هامش المؤتمر عرض رسمي لمشروع "تسريع تنمية المشاريع الصغيرة المستدامة في أقاليم أذربيجان".

أفادت أذرتاج أن رئيس هيئة إدارة الجمعية سليمان كلشوف ألقى كلمة مفيدا فيها أن دعم التمويل الأصغر هام جدا لتنمية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لها دور كبير في ضمان تنمية القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأضاف أن المنظمات الائتمانية غير المصرفية لها مكان خاص في تسديد الطلبات بموارد التمويل عن جانب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال الصغرى والمزارع العائلية الناشطة في الأقاليم. وزاد أن حجم منتجات التمويل الأصغر إلى نهاية سبتمبر العام الحالي بلغ 273 مليون دولار ويستفيد منها 928ر178 زبون.

ولفت رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الاقتصادية والصناعة وريادة العمل الأكاديمي زياد صمد زاده في كلمته إلى تنفيذ الإصلاحات المؤسسية في البلد باستمرار مؤكدا أن هذه الإصلاحات تلعب دورا كبيرا في ضمان تنمية الاقتصاد المستدامة.

وذكر رئيس الاتحادات الوطنية لنقابات أصحاب المشاريع ورجال الأعمال محمد موسايف أن أذربيجان فيها معهد التمويل الأصغر وهو قيد التنمية. ولجمعية التمويل الأصغر الأذربيجانية دور كبير في تطور هذا المعهد. وقال إن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المجالات الأولوية.

وتستمر فعاليات المؤتمر بحلقات نقاش على مواضيع "التمويل الأصغر: دروس ملقنة من الأزمة" و"هل قطاع التمويل الأصغر جاهز للعقد القادم؟" و"تسريع تنمية التمويل الأصغر المستدامة؟" و"كيف تحفز الهياكل المنظِمة فعاليات منظمات التمويل الأصغر؟" و"موقف حديث من إدارة قاعدة المعلومات في القطاع المصرفي وغير المصرفي".