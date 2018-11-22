استخراج 161 مليون برميل من "اذري – جيراق – جونشلي" في ثلاثة أرباع

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغ الاستخراج اليومي المتوسط من آبار مجموعة حقول "أذري – جيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية فترة يناير – سبتمبر هذا العام 161 الف برميل أو 22 مليون طن.

وقالت شركة بي بي أذربيجان في تصريح لوكالة أذرتاج إن الشركة استغلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجموعة الحقول 112 بئر للاستخراج و53 بئرا للغاز وضخ الماء. كما أن عدد الآبار المحفورة في مجموعة الحقول خلال الأشهر التسعة وصل إلى 5 آبار للنفط و3 آبار للري.

وأضافت الشركة أنها صرفت 367 مليون دولار تقريبا لمشروع "اذري – جيراق – جونشلي" في الفترة المذكورة لنفقات التشغيل و825 مليون دولار للإصلاح.

حصص الشركات في حقول "أذري – جيراق - جونشلي" كما يلي:

بي بي (30.37 في المائة)، سوكار (25 في المائة) وشيفرون (9.57 في المائة) وإنبكس (9.31 في المائة) وإكسون موبيل (6.79 في المائة) وتباو (5.73 في المائة) وإيتوتشو (3.65 في المائة) وأنقج فيديش ليميتد (2.31 في المائة).