باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج أقيمت في 22 نوفمبر اليوم مأدبة رسمية باسم رئيس تركمانستان على شرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. أفادت أذرتاج أن رئيسي الدولتين ألقيا خطابين في المأدبة.

AZERTAG.AZ : مأدبة غداء على شرف الرئيس إلهام علييف

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