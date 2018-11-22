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    مأدبة غداء على شرف الرئيس إلهام علييف

    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٦:٣٧]

    باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

    أقيمت في 22 نوفمبر اليوم مأدبة رسمية باسم رئيس تركمانستان على شرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    أفادت أذرتاج أن رئيسي الدولتين ألقيا خطابين في المأدبة.

    AZERTAG.AZ : مأدبة غداء على شرف الرئيس إلهام علييف
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