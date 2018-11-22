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    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى تركمانستان

    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٦:٤١]

    عشق آباد، 22 نوفمبر، أذرتاج

    اختتم الرئيس إلهام علييف زيارته الرسمية التي قام بها لتركمانستان في 22 نوفمبر اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى تركمانستان
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