عشق آباد، 22 نوفمبر، أذرتاج اختتم الرئيس إلهام علييف زيارته الرسمية التي قام بها لتركمانستان في 22 نوفمبر اليوم.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى تركمانستان

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