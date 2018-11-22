الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى تركمانستان
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٨ [١٦:٤١]
عشق آباد، 22 نوفمبر، أذرتاج
اختتم الرئيس إلهام علييف زيارته الرسمية التي قام بها لتركمانستان في 22 نوفمبر اليوم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١١.٢٠١٨ [١٦:٣٧]
٢٢.١١.٢٠١٨ [١٢:١٨]
٢٢.١١.٢٠١٨ [١٢:١٦]
٢٢.١١.٢٠١٨ [١١:١٠]
٢٤.١١.٢٠١٨ [١١:٢٢]
٢٤.١١.٢٠١٨ [١١:٢٢]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١١:٣٢]
٢٤.١١.٢٠١٨ [١٣:٢٢]
٢٤.١١.٢٠١٨ [١٠:٤٢]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٥٩]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١١:١٨]
٢٣.١١.٢٠١٨ [٢٢:٠١]
٢١.١١.٢٠١٨ [١٩:٥٦]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٤٧]
٢٠.١١.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
١٥.١١.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١٤.١١.٢٠١٨ [١٦:١٤]
١٣.١١.٢٠١٨ [١٥:١٠]
١٨.١٠.٢٠١٨ [١٩:٥٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٩:٤٦]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٦:١٧]
١٩.١٠.٢٠١٨ [١١:٤٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [٢٠:٥٩]
١٥.١٠.٢٠١٨ [١٧:١٣]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٢٠.١١.٢٠١٨ [١٨:٠٣]
٠٦.١١.٢٠١٨ [١٩:١٢]
٠٥.١١.٢٠١٨ [١١:٥٦]
٠٣.١١.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٢٤.١١.٢٠١٨ [١١:٣٧]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١١:٥٠]
٢٢.١١.٢٠١٨ [٢٢:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك