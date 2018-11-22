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    رئيس تركمانستان: قد تخرج تركمانستان وأذربيجان معا إلى الأسواق الدولية

    ٢٢.١١.٢٠١٨ [٢١:٥‎٤]

    عشق آباد، 22 نوفمبر، أذرتاج

    قال الرئيس التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف إن تركمانستان وأذربيجان قد تخرجا معا بالمستوى الإقليمي إلى الأسواق الدولية.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس بردي محمدوف قوله في كلمة ألقاها أثناء اجتماعه بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في 22 نوفمبر اليوم بالعاصمة عشق آباد إن "مسائل الطاقة، نعم، لنا إمكانات الاحتياطات القوية للغاية. فلذلك، نؤيد في مثل هذه المسائل بتكامل الطاقة. وليس لبلدينا فقط بل وقد نخرج إلى الأسواق الدولية معا بالمستوى الإقليمي أيضا. واعتبر اننا يمكن أن نتعاون تعاونا حسنا في هذا المجال."

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