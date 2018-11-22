أمن الدولة يفضح أعضاء شبكة دولية تمول الإرهاب خاصة في سوريا

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

خلال دراسات شاملة مستمر لمكافحة الإرهاب لدى جهاز امن الدولة تم الكشف عن تمويل وتمول خفي للأشخاص الذين ارتكبوا الأعمال الإرهابية بالمشاركة في النزاعات المسلحة المقامة خارج حدود جمهورية أذربيجان وفي تركيب العصابة الإجرامية المتطرفة الدينية المعترف بها كمنظمة إرهابية من قبل منظمة الأمم المتحدة.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز امن الدولة أن جهاز امن الدولة فتح ملفات جنائية وفقا للمواد المناسبة للقانون الجنائي الأذربيجاني 214.1 تمويل الإرهابية و218.2 الانتساب والمشاركة في العصابة الإجرامية و283.1.3 المشاركة في النزاعات المسلحة المقامة خارج حدود جمهورية أذربيجان وتستمر عمليات البحث والتحري والتحقيق الشاملة.

وجاء في بيان جهاز امن الدولة أن العمليات كشفت عن أن مواطني جمهورية أذربيجان المدعوين ائلغار ارشاد اقايف وساحل فرهاد ابراهيموف ونامق ناطق محمدوف وغيرهم قاموا بضمان البعث بمبلغ يزيد عموما عن 500 ألف دولار أمريكي وإيصالها إلى أعضاء شبكة إرهابية دولية ناشطين في أراضي سوريا عبر طرق مختلفة ومن الأموال المرسلة من جانب أعضاء منظمة إرهابية ناشطة في البلدان المتفرقة وكذلك بإقامة اتصالات وعلاقات بأقرباء وذوي المشاركين في النزاعات المسلحة المذكورة لتلقي أموال عنهم وإيصالا نظاميا منذ أكتوبر عام 2017م.

وعلى أساس الأدلة الدامغة التي نسبت اليهم تم ضبطهم واعتقالهم بقرار قضائي للمعاقبة القانونية.

وتستمر العمليات الشاملة حاليا.