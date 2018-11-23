بدء زيارة ولي العهد السعودي لدول المنطقة
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٠٩]
الرياض، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء السعودية أنه خلال الزيارة سيناقش ولي العهد تطوير التعاون الثنائي مع قادة هذه الدول. سيتوجه محمد بن سلمان إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
يذكر أن هذه أول زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي إلى الدول الخارجية بعد حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.
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