زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم على مقياس ريختر ساحل المحيط الهادئ في محافظة فوكوشيما في شمال شرق اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.