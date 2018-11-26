الرئيس إلهام علييف يستقبل رجلي الدين الأمريكيين الشهيرين – إضافة

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 26 نوفمبر اليوم رجلي الدين الأمريكيين الشهيرين الحاخام أبراهام كوبر وممثل المجتمع الإنجيلي جوني مور.

أفادت أذرتاج أن أبراهام كوبر قال إنه شاهد تهيئة ظروف للفعاليات الحرة للجماعات الدينية من جانب حيدر علييف الزعيم الشعبي العام عندما كان يزور أذربيجان في أيام الاتحاد السوفييتي. وأشار الحاخام بالارتياح إلى تهيئة الظروف العالية من جانب قيادة الرئيس إلهام علييف اليوم في البلد من اجل الفعاليات المسالمة والحرة لجميع الطوائف الدينية ومن ضمنها منتسبي الجماعة اليهودية.

واكد الرئيس إلهام علييف على أن منتسبي جميع الشعوب والجماعات الدينية كانوا يعيشون في أذربيجان في ظروف سلمية تاريخيا مبلغا أن هذه التقاليد ترجع إلى التاريخ ذي القرون المتعددة مشددا على مواصلة هذا الميل أيام الاستقلال مواصلة ناجحة وكون التعددية الثقافية احدى الأولويات لسياسة الدولة وضمان التسامح القومي والديني في البلد ضمانا عاليا. وابلغ رئيس الدولة أن كل هذا يعكس عن السياسة التي تنتهجها الدولة وعن إرادة الشعب. ونوه الرئيس إلهام علييف إلى تعايش منتسبي مختلف الشعوب والأديان في البلد في ظروف الصداقة كأسرة واحدة قائلا إنهم يساهمون في تنمية أذربيجان العمومية. وزاد انه يأمل في خدمة زيارة الحاخام أبراهام كوبر ومندوب المجتمع الإنجيلي جوني مور البلدَ للمزيد من تعزز التعاون والتفاهم.

وشهد الاجتماع ذكر تطور العلاقات الأذربيجانية الأمريكية الثنائية بنجاح في المجالات الشتى.