ارتفاع عدد المصابين في زلزال إيران إلى 634 شخصا

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين جراء زلزال في حدود إيران مع العراق. تم نقل المصابين إلى المستشفيات فى ست محافظات بالمقاطعة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أن هذه المعلومات قالها رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمنشاه رضا مرادي.

يذكر أن زلزالا عنيفا بقوة 6,3 درجات ضرب منطقة إيلام على حدود إيران مع العراق. وسجلت محافظة كرمنشاه 148 هزّة ارتدادية منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الاثنين. وقع الزلزال على 101 كم من منطقة إيلام وعلى عمق 40 كم من سطح الأرض.