    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد المصابين في زلزال إيران إلى 634 شخصا

    ٢٦.١١.٢٠١٨ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين جراء زلزال في حدود إيران مع العراق. تم نقل المصابين إلى المستشفيات فى ست محافظات بالمقاطعة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أن هذه المعلومات قالها رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمنشاه رضا مرادي.

    يذكر أن زلزالا عنيفا بقوة 6,3 درجات ضرب منطقة إيلام على حدود إيران مع العراق. وسجلت محافظة كرمنشاه 148 هزّة ارتدادية منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الاثنين. وقع الزلزال على 101 كم من منطقة إيلام وعلى عمق 40 كم من سطح الأرض.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين في زلزال إيران إلى 634 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١١.٢٠١٨ [١٨:٠٥‎]
    المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يناقش في المنامة التراث الإنساني في القدس ومواجهة التطرف
    ٢٤.١١.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
    زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليابان
    ٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٠٩]
    بدء زيارة ولي العهد السعودي لدول المنطقة
    ٢١.١١.٢٠١٨ [٢٠:٤١]
    عقوبات أمريكية على "شبكة إيرانية روسية سورية" لنقل النفط
    ارتفاع عدد المصابين في زلزال إيران إلى 634 شخصا