البنك المركزي: ارتفاع التحويلات المالية إلى أذربيجان 32 % منذ بداية العام 

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

قال البنك المركزي إن حجم التحويلات المالية إلى أذربيجان خلال فترة التسعة أشهر الأولى بلغ 998 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن استعراض السياسة المالية لفترة يناير – سبتمبر 2018م للبنك المركزي أن استمرار النمو الاقتصادي في بلاد الشراكة الاقتصادية في التسعة أشهر للعام الحالي قد أثر في حراكية التحويلات المالية الواردة إلى البلد أيضا بجانب صادرات غير النفطية.

وتدل الأرقام الابتدائية على أن حجم الأموال المحولة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغ 998 مليون دولار وهو اكثر قدر 243 مليون مانات او بنسبة 2ر32 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.