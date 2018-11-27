القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 22 مرة

باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية قويارخ بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي كنقرلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قروند وقاراخانبكلي وكوردلر وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.