الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس جمهورية الشيشان (تحديث)

باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية رمضان قديروف والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني أكد على وجود عرى الصداقة التاريخية القديمة بين الشعبين الأذربيجاني والشيشاني مشيرا إلى أن التعاون ارتقى اليوم إلى المرحلة الجديدة. ونقل الرئيس علييف إلى رمضان قديروف والشعب الشيشاني الصديق تبريكاته بمناسبة الإنجازات الكبيرة المكتسبة في المجال الاقتصادي. وشدد على دور رمضان قديروف في كل هذه الإنجازات. في الوقت ذاته أشار رئيس الدولة الى أهمية دوام الاستقرار والأمان في جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية.

وقال الرئيس إلهام علييف ان العلاقات الثنائية القائمة على الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية تشهد نموا ناجحا في جميع المجالات. وأشار الرئيس علييف إلى دور تبادل الزيارات لقادة كلا البلدين في تطوير العلاقات. كما أشاد الرئيس إلهام علييف بأهمية ملتقى الأقاليم أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أذربيجان. كما قال إن التعاون بين أذربيجان وجمهوريات شمال القوقاز بما فيها جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية يساهم في عمل تعزيز العلاقات بين البلدين.

بدوره اعرب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن شكره على الكلمات الطيبة عن العلاقات مشيدا بالتطور الكبير الذي حصل في أذربيجان تحت قيادة إلهام علييف وبالانجازات والاعمال الكبيرة المقامة في مجال تعزيز التضامن بين الطوائف الدينية والمسلمين. كما أشار قديروف الى وجود روابط الصداقة والاخوة بين الشعبين الاذربيجاني والشيشاني مضيفا ان الشعب الشيشاني يذكر دائما بكل الامتنان المساعدة التي ابداها له الزعيم الاذربيجاني حيدر علييف. وزاد انه يخطط افتتاح حديقة حيدر علييف في الشيشان تخليدا لذكراه ودعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لزيارة الشيشان للمشاركة في حفل افتتاح هذه الحديقة.

قبل الرئيس إلهام علييف هذه الدعوة بكل امتنان. واعرب عن امتنانه على الاحترام الذي يبديه الشعب الشيشاني لذكرى الزعيم القومي الاذربيجاني.

من جانبه قال الرئيس إلهام علييف ان ذكرى الحاج احمد قديروف محترمة جدا في أذربيجان مشيرا الى دوره الخاص في تغلب الشعب الشيشاني على المهن في اصعب سنوات.

ثم أقيم باسم الرئيس الأذربيحاني إلهام علييف مأدبة غذاء على شرف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.