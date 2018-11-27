وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي قائد قوات الدفاع البحرينية

باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الذي قام بزيارة إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه خلال اللقاء نوقش الوضع العسكري السياسي الإقليمي وآفاق التعاون العسكري وغيرها من القضايا في مجال الدفاع.