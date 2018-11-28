القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 27 مرة
AzerTAg.az
٢٨.١١.٢٠١٨ [١١:٣٦]
باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 27 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرى قاراقاشلي وكنقرلي وصاريجالي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قوبو ديلاغاردا وقروند وقورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.
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