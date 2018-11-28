"ياللي (كوتشاري، تانزارا)، رقصات جماعية تقليدية لنخجيوان" أدرج في قائمة الصون العاجل لليونسكو

باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج).

أدرج "ياللي كوتشاري، تانزارا)، رقصات جماعية تقليدية لنخجيوان" في قائمة الصون العاجل لليونسكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قالته في بيان نشرته وزارة الثقافة ووزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان.

جاء في البيان: أدرج "ياللي (كوتشاري، تانزارا)، رقصات جماعية تقليدية لنخجيوان" في قائمة الصون العاجل لليونسكو بقرار صادر عن الاجتماع الـ13 للجنة الحكومية المعنية بحماية التراث غير المادي لليونيسكو، الذي ينعقد في مدينة بور لويس عاصمة جمهورية موريشيوس في فترة ما بين 26 نوفمبر -1 ديسمبر عام 2018.

قدمت وثيقة الترشيح بالتعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الخارجية والمندوبية الدائمة لجمهورية أذربيجان لدى اليونسكو. ان الهدف الرئيسي في الترشح تحت اسم نخجيوان هو تسليط الضوء على الثقافة التقليدية والابداع الشعبي للسكان القاطنين في نخجيوان المنطقة القديمة والتاريخية لأذربيجان وتعريفها في العالم، في الوقت ذاته صونها على مستوى اليونسكو.

تم الحيلولة دون محاولات استفزازية لأرمينيا على وثيقة "ياللي (كوتشاري، تانزارا)، رقصات جماعية تقليدية لنخجيوان" كما قامت بها ضد ترشحات أذربيجانية أخرى، وأجرت الهيئات الحكومية الأذربيجانية المعنية العمل للحيلولة دونها قبل الاجتماع وتصدى الوفد الأذربيجاني لمحاولات الجانب الأرميني اثناء الاجتماع.

بدعم النائبة الأولى لرئيس أذربيجان، رئيسة مؤسسة حيدر علييف وسفيرة النوايا الحسنة لليونسكو والايسيسكو السيدة مهربان علييفا التي لها دور استثنائي في تطوير التعاون مع اليونسكو وصون التراث الثقافي الاذربيجاني وتبليغه على الصعيد العالمي، قد أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو حرفة صنع الكمان وعزفه، وتقاليد تحضير أكلة دولما وتوزيعها، وفن المقام الاذربيجاني، تقاليد طبخ خبز "لاواش" وتوزيعه، وحرفة النحاس التقليدية في لاهيج، فن عزف "العاشيق"، عيد نيروز، وحرفة صناعة السجاجيد، فن عزف التار، حرفة صنع "كلاغاي" الى جانب "ياللي (كوتشاري، تانزارا)، رقصات جماعية تقليدية لنخجيوان"، كما أدرجت لعبة "الجوقان" التقليدية لقاراباغ الأذربيجانية في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى الصون العاجل لليونسكو."