اختتام الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جورجيا

تبيليسي، 28 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المنظمة في جورجيا في 28 نوفمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن عملية الاقتراع انتهت على نطاق البلد الساعة 20.00 وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها.

وتنشط مراكز الاقتراع المقامة لدى سفارات وقنصليات جورجيا في الخارج حتى الساعة 24.00 حسب توقيت جورجيا.

وتنافس في الجولة الثانية المرشحة المستقلة إلى رئاسة جورجيا السيدة سالومة زورابيشفيلي المدعومة من قبل حزب "حلم جورجيا – جورجيا الديمقراطية" الحاكم ومرشح تحالف حزبي الحركة القومية الموحدة والقوة في التوحد السيد غريغول فاشادزي

وأبلغت اللجنة المركزية للانتخابات أن اكثر من 47 % من الناخبين قد اقبلوا على مراكز الاقتراع إلى الساعة 17.00 حيث صوت 1662453 ناخب.

وكانت نسبة الاقبال في الجولة الأولى من الانتخابات إلى نفس الساعة 16ر38 في المائة 1337284 ناخب.