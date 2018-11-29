بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 62.03 دولار
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٨ [١١:٠٧]
باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 62.03 دولار بعد انخفاضه 1 دولار.
وبلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.
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