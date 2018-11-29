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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 62.03 دولار

    ٢٩.١١.٢٠١٨ [١١:٠٧]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 62.03 دولار بعد انخفاضه 1 دولار.

    وبلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

     

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 62.03 دولار
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