باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 62.03 دولار بعد انخفاضه 1 دولار. وبلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

AZERTAG.AZ : بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 62.03 دولار

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