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    أذربيجان مدعوة للانضمام إلى اتفاقية الترانزيت بين قطر وتركيا

    ٢٩.١١.٢٠١٨ [١٢:٤٦]

    إسطنبول، 29 نوفمبر (أذرتاج).

    تلقت أذربيجان اقتراحا لانضمامها الى اتفاقية الترانزيت الموقعة بين قطر وتركيا.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان هذا الاقتراح طرح في لقاء جرى بين الجنرال سفر مهدييف رئيس لجنة الجمارك الأذربيجانية علي بن أحمد الكواري، وزير الاقتصاد والتجارة القطري في إسطنبول في 28 نوفمبر على هامش اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري / الكومسيك / لمنظمة التعاون الإسلامي.

    كذلك نوقشت في اللقاء العلاقات بين أذربيجان وقطر. تحدث مهدييف عن تطور العلاقات في مجال الجمارك بين أذربيجان وقطر وسبل توسيعها. كما وجه رئيس اللجنة الاذربيجاني دعوة الى وزير الاقتصاد والتجارة القطري للقيام بزيارة أذربيجان.

    من جانبه تحدث الوزير القطري في حديثه عن علاقات الصداقة والاخوة القائمة بين بلده وأذربيجان، مشيرا الى تطور التعاون الاقتصادي الثنائي.

    كما دعا الوزير أذربيجان لانضمامها الى اتفاقية الترانزيت الموقعة بين قطر وتركيا.

     

     

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    أذربيجان مدعوة للانضمام إلى اتفاقية الترانزيت بين قطر وتركيا