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    سياسة


    انتهاء قمة البوسفور التاسعة في إسطنبول

    ٢٩.١١.٢٠١٨ [١٧:١٧]

    إسطنبول، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    استضافت إسطنبول قمة البوسفور التاسعة تحت عنوان "مواصلة السلام والتنمية من أجل الجميع".

    أفادت وكالة أذرتاج أنه شارك في القمة الضيوف الرسميين والسياسيين والدبلوماسيين والقادة السابقين والحكوميين من 80 دولة.

    والقى 197 كلمة خلال 33 جلسة عمل ومائدة مستديرة.

    نوقشت في القمة مواضيع "التهديد الدولي في التنمية للجميع: الحروب التجارية" و"رموز المستقبل المستدام في العالم الذي يبحث عن اتجاهات جديدة" و"الحاجة إلى التغيير في إدارة العالم" و"الدفاع والأمن من أجل السلام" و"نحو تقنيات المستقبل" و"دور وسائل الإعلام في تنظيم التنمية الاقتصادية" وغيرها.

    يذكر أن مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية علي حسنوف شارك في القمة.

    AZERTAG.AZ :انتهاء قمة البوسفور التاسعة في إسطنبول
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