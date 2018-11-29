بناء خط سكة حديد تحت الماء بين الإمارات والهند

أبو ظبي، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سيتم بناء خط سكة حديد تحت الماء بطول 2000 كم على الأقل بين إمارة فيجيرا (الإمارات المتحدة العربية) ومدينة مومباي الهندية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية أن سلطات الإمارات العربية المتحدة أعلنت خطط طموحة لتنفيذ هذا المشروع المستقبلي.

ومن المتوقع نقل الركاب والسلع المختلفة والمياه العذبة عبر القطارات تحت الماء من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة ونقل النفط في الاتجاه المعاكس.

وفقا لكلمات المدير التنفيذي لشركة "National Advisor Bureau Limited" عبدالله الشيخ، إن الهدف من هذا المشروع هو تطوير التجارة الثنائية.

ومن المقرر تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير لدول الخليج الأخرى عبر هذا الخط.