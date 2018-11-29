إثيوبيا تستعد لإطلاق أول قمر صناعي بمساعدة الصين في عام 2019

أديس أبابا، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ستطلق إثيوبيا أول قمرها الصناعي بالدعم المالي والتقني للصين في سبتمبر عام 2019.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوسائل الإعلامية المحلية أنه من المنتظر أن يتم استخدام القمر الصناعى لتحسين قدرات البلاد على رصد الطقس ولم يتم الكشف عن الكثير من المعلومات حتى الآن سوى أن تصميم وتطوير القمر الصناعى سيكلف ما يقرب من 8 ملايين دولار، مع وجود تمويل من الصين بقيمة 6 ملايين دولار من هذه التكلفة.