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    الكويت تدشن بعثتها في حلف شمال الأطلسي

    ٢٩.١١.٢٠١٨ [١٩:٤٧]

    باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

    اتخذت الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خطوة مهمة أخرى في مسار تعزيز التعاون بين الجانبين، متمثلة بالتدشين الرسمي لبعثة الكويت لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

    وقام بتدشين البعثة مساء أمس الاثنين نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، ومساعد أمين عام حلف الناتو للشؤون السياسية والسياسة الأمنية السفير اليخاندرو الفارغونزاليز، حسبما أفادت وكالة اتحاد يونا.

    وقال الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت بعد حفل التدشين: إن "هذه البعثة في حلف الناتو ستساهم في تطوير تعزيز العلاقة بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي، ونحن حريصون في دولة الكويت على تعزيز هذه العلاقة".

    وأضاف: "لدينا أيضا في الكويت مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون وهو يعد الأول من نوعه حيث لم يسبق لدولة شريكة احتضان مركز للحلف خارج حدود الناتو ويضطلع هذا المركز الذي أنشئ بمبادرة كويتية وقبول غير مسبوق من جانب الحلف بالعديد من الأنشطة والدورات التي تخدم الأفراد المدنيين والعسكريين من دولة الكويت ودول مبادرة إسطنبول للتعاونّ.

    AZERTAG.AZ :الكويت تدشن بعثتها في حلف شمال الأطلسي
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