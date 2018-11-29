رئيس الوزراء يستقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في 29 نوفمبر اليوم نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا لدى المنظمة أولغا ألغايروفا.

أفادت أذرتاج أن الطرفين بحثا في الاجتماع آفاق التعاون بين أذربيجان واللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة.

وقال نوروز محمدوف إن العلاقات بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة وهياكلها تتطور بنجاح مشيرا إلى أن الجمهورية انضمت إلى أغراض التنمية المستدامة المصدق عليها للفترة ما بين 2016-2030م في قمة التنمية المستدامة المنعقدة في سبتمبر عام 2015م للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء إنه على يقين من مساهمة زيارة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة البلدَ في هذا التعاون.

وعلق رئيس الوزراء على توقيع البيان المشترك حول التعاون لتنفيذ أغراض التنمية المستدامة بين حكومة أذربيجان واللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة لافتا إلى أن البلد قد أحرز إنجازات هامة خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من أهداف أغراض التنمية المستدامة ولا سيما حماية صحة الناس وتحسين البيئة ورفع الفقر ورفع مستوى تعليم الأهالي وتشجيع وتعزيز المساواة بين الجنسين وضمانها.

وأحاط رئيس الوزراء الضيفَ علما واسعا بنزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مستلفتا بالاسف إلى أن قرارات مجلس الامن الاممي الـ4 بشأن النزاع ما برحت غير منفذة حتى الآن.

وأكدت نائبة الأمين العام الاممي أولغا ألغايروفا على أهمية أذربيجان والمنطقة التي تقع بها مفيدة أنها مرتاحة من زيارة البلد. وذكرت الضيف أن اللقاءات المنعقدة في باكو بحثت عددا من المسائل الخاصة بجدول اعمال عام 2030م للتنمية المستدامة لافتة إلى توقيع البيان المشترك نتيجة لذلك. وأبلغت أولغا ألغايروفا أن الهيكل الذي ترأسه مشتغل بمسائل الماء والبيئة والطاقة والنقل والإحصاءات وتيسير التجارة وغيرها قائلة إنها مرتاحة من التعاون مع أذربيجان. وأشارت إلى ضرورة دعم مشترك للمشاريع المنفذة من اجل تحقيق المهام المنوطة من أغراض التنمية المستدامة.

وقالت إن اللجنة الاقتصادية لأوروبا تعمل مع أذربيجان في الصيغة الإقليمية أيضا معبرة عن يقينها من تزايد تعزز هذه العلاقات في المستقبل.

وبحثت في الاجتماع سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا.