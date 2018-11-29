جورجيا انتخبت رئيسا جديدا لها

تبيليسي، 29 نوفمبر، أذرتاج

أعلنت اللجنة المركزية الجورجية للانتخابات عن نتائج عملية الاقتراع في جميع مراكز التصويت البالغ عددها 3705 المنظم للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 نوفمبر الامس.

أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة المركزية أن المرشحة المستقلة المدعومة من جانب حزب حلم جورجيا – جورجيا الديمقراطية" السيدة سالوميه زورابيشفيلي فازت في الانتخابات بالحصول على 52ر59 في المائة من الأصوات.

وحصل منافسها غريغول فاشادزي المرشح الموحد من قبل حزب الحركة الوطنية الموحدة وتحالف "القوة في الوحدة" المعارض على 48ر40 في المائة من أصوات الناخبين.