رئيس مندوبية أذربيجان لدى الناتو يسلم أوراق اعتماده إلى الأمين العام للحلف

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

سلم رئيس مندوبية أذربيجان لدى منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو قايا محمدوف أوراق اعتماده للأمين العام ينس ستولتنبرغ لدى مقر المنظمة.

أفادت أذرتاج عن بيان المندوبية أن رئيس المندوبية محمدوف نقل تحيات الرئيس إلهام علييف إلى الأمين العام في الاجتماع.

وجرى في الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة للعلاقات بين أذربيجان والناتو وآفاقها المستقبلية وكذلك تبادل الآراء حول مسائل الأمن الإقليمي. وابلغ محمدوف أن أذربيجان تعير بالغ الأهمية لمشاركتها في برنامج الشراكة من اجل السلام للناتو لافتا إلى مواصلة البلد جهودها المشتركة مع الناتو في مجال إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقدم محمدوف معلومات حول علمية السلام في تسوية النزاع الأرميني الأذربيجاني مؤكدا على الإشادة بالتأييد المعبر عنه في البيان الختامي لاجتماع قمة بروكسل بسلامة أراضي أذربيجان وسيادتها عليها واستقلالها وبموقف الحلف من دعاية حل النزاع على أساس هذه المبادئ.

وابلغ الأمين العام للناتو ستولتنبرغ الامتنان لتحيات الرئيس إلهام علييف ورجا نقل تحياته إلى رئيس الدولة أيضا. وأعرب الأمين العام الارتياح من المستوى الحالي للتعاون بين أذربيجان والناتو مسميا أذربيجان بشريك موثوق به للحلف. كما رفع شكره على مساهمات مقدمة من جانب أذربيجان في عملية الدعم الحاسم للناتو في أفغانستان وكذلك في الصندوق الائتماني المكيف للجيش الوطني الأفغاني.