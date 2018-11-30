وزير الخارجية الأذربيجاني يزور المكسيك
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
باكو، 30 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
قام وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف اليوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة المكسيكية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه من المتوقع أن يحضر الوزير ألمار محمدياروف مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي المنتخب حديثا ويعقد العديد من الاجتماعات الثنائية خلال الزيارة.
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