وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

توفي اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب (الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية) عن عمر ناهز 94 عاما. كان يعاني من أمراض عدة.