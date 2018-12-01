    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

    ٠١.١٢.٢٠١٨ [١١:٤٣]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    توفي اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب (الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية) عن عمر ناهز 94 عاما. كان يعاني من أمراض عدة.

    AZERTAG.AZ :وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١١.٢٠١٨ [٢٠:٣٧]
    جورجيا انتخبت رئيسا جديدا لها
    ٢٩.١١.٢٠١٨ [١٩:٤٧]
    الكويت تدشن بعثتها في حلف شمال الأطلسي
    ٢٩.١١.٢٠١٨ [١٨:٥‎٣]
    إثيوبيا تستعد لإطلاق أول قمر صناعي بمساعدة الصين في عام 2019
    ٢٩.١١.٢٠١٨ [١٧:٢٨]
    بناء خط سكة حديد تحت الماء بين الإمارات والهند
    وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب