وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
AzerTAg.az
٠١.١٢.٢٠١٨ [١١:٤٣]
باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
توفي اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب (الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية) عن عمر ناهز 94 عاما. كان يعاني من أمراض عدة.
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