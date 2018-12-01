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    زيادة إنتاج وقود الديزل والبنزين

    ٠١.١٢.٢٠١٨ [١٧:٢٢]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    زاد إنتاج وقود الديزل والبنزين في باكو خلال 10 أشهر للعام الجاري.

    بلغ التكلفة الإجمالية للإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال أشهر يناير - أكتوبر من هذا العام إلى 2 مليار 617.5 مليون مانات.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن انتاج زيت الوقود من المنتجات النفطية انخفض بنسبة 71.4 في المائة. وارتفع إنتاج البنزين للسيارات بنسبة 2.1 في المائة وإنتاج الكيروسين بنسبة 4.5 في المائة وانتاج البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية بنسبة 13.5 في المائة وإنتاج وقود الديزل بنسبة 5.2 في المائة وإنتاج زيوت التشحيم بنسبة 5.1 في المائة وإنتاج البيتومين النفطي بنسبة 36.7 في المائة وإنتاج فحم الكوك النفطي بنسبة 18.4 في المائة.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج وقود الديزل والبنزين
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