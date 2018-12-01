ارتفاع إنتاج النفط والغاز في باكو

باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفع إنتاج النفط والغاز في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الشركات الصناعية في العاصمة وأصحاب المشاريع الفردية العاملة في هذا المجال انتجت 35 مليار مانات أو 0.2 في المائة من المنتجات الصناعية خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

تم إنتاج 82.7 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين و15.4 في المائة في قطاع التجهيز و1.4 في المائة في قطاعات إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.5 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات وتجهيزها.

ارتفع حجم إنتاج النفط الخام في قطاع التعدين بنسبة 0.2 في المائة وإنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 3.6 في المائة.