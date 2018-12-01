إنتاج نحو 1.6 مليون طن من وقود الديزل خلال العام الجاري

باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أنتج مليون و615.5 الف طن من وقود الديزل ومليون و9.6 ألف طن من البنزين للسيارات و170.3 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و507.1 ألف طن من الكيروسين و73.9 ألف طن من المازوت و129.5 ألف طن من زيوت التشحيم و205.8 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه تم إنتاج 247.1 الف طن من البيتومين النفطي خلال أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري.