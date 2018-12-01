رئيس منظمة أوانا: التأثير الكبير لاتحاد فانا عربيا ودوليا دلالة على نجاح كونا في ترؤسه

الكويت، 1 ديسمبر، كونا، أذرتاج

أكد رئيس منظمة وكالات أنباء آسیا والمحيط الهادئ (أوانا) مدیر وكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج) أصلان أصلانوف التأثیر الكبير والإيجابي لاتحاد وكالات الأنباء العربیة (فانا) عربیا ودولیا "ما یدل على نجاح دور وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في رئاستھا للاتحاد". وقال أصلانوف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الیوم السبت إلى البلاد للمشاركة في المؤتمر ال46 للجمعیة العمومیة لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي تستضیفه الكویت غدا إن رئیس (فانا) رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الشیخ مبارك دعیج الإبراھیم الصباح شخصیة مؤثرة وداعمة بطریقة إیجابیة لوكالات الأنباء العربیة والعالمیة. وأبدى استعداده باعتباره ممثلا لمنظمة (أوانا) ووكالة (اذرتاج) للتعاون مع اتحاد (فانا) ووكالة (كونا) والمساعدة في تطویر وتسھیل عمل وكالات الأنباء عربیا وعالمیا للوصول بھا الى أعلى مستوى من الثقة والمصداقیة في نقل ونشر الخبر المقروء والمسموع والمرئي. وأوضح أصلانوف أن من المشاكل التي قد تواجه الصحافة والإعلام التقلیدي ھي منصات التواصل الاجتماعي بأنواعھا المختلفة موضحا أنه تم التطرق إلى ھذه القضیة في أحد المنتديات الإعلامیة في عاصمة أذربیجان (باكو) كذلك مشكلة ظاھرة الأنباء المضللة والكاذبة التي تؤثر سلبا على العلاقات بین الدول وشعوبھا. وأشاد أصلانوف بالعلاقات الكویتیة الأذربیجانیة معربا عن أطیب التمنیات بالمزید من التطور والتواصل بین البلدین الصدیقین في جمیع المجالات لاسیما إعلامیا.