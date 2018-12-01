باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد القومي لبلاده. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة اعرب فيها باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني لسموه عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لدوام الصحة والسعادة والنجاحات المستمرة في فعالياته ودوام السلام والرفاهية للشعب الإماراتي الصديق.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

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